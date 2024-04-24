Yabancı dil sınavına girecek adaylar için sınav gününe geri sayım başladı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde yapılacak olan e-YDS sınavı, uygulama binalarında gerçekleştirilecek ve sınav toplamda 180 dakika sürecek. Peki, e-YDS/2024 4 ve 5 ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...