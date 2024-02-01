e-YDS başvurularında son tarih ne zaman? ÖSYM duyurdu! e-YDS son başvuru tarihi
Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce 2. sınav başvuru tarihleri sınava girecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre e-YDS başvuru ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, e-YDS son başvuruları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS'nin 2024 yılında yapılacak ikincisi için başvuru süreci sınava girecek öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. İşte merak edilip araştırılan "e-YDS son başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı...
2024 e-YDS/2 NE ZAMAN?
e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi 11 Şubat Pazar günü yapılacak.
2024 e-YDS/2 SON BAŞVURULARI NE ZAMAN?
e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisinin başvuruları 23 Ocak tarihinde başladı. Başvurular bugün yani 1 Şubat Pazar günü sona erecek.