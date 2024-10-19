e- YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? e- YDS 11 sınav saati ve oturum bilgisi
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sınavı için heyecan dorukta. Bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav kapsamında sınav süresine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, e- YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? e- YDS 11 sınav saati ve oturum bilgisi
Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan 46 e-Sınav merkezinde yapılacak olan sınavda, İngilizce ve Farsça dillerinde toplam 5 bin 156 aday ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı (e-YDS/11) duyurdu. Bu kapsamda, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri sorgulanıyor. İşte e-YDS/11 hakkında detaylı bilgiler...
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) tarihi belli oldu. Takvime göre e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce, 19 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek.
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Bugün saat 13.45'te başlayacak sınav saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.