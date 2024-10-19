e- YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? e- YDS 11 sınav saati ve oturum bilgisi

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan 46 e-Sınav merkezinde yapılacak olan sınavda, İngilizce ve Farsça dillerinde toplam 5 bin 156 aday ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı (e-YDS/11) duyurdu. Bu kapsamda, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri sorgulanıyor. İşte e-YDS/11 hakkında detaylı bilgiler...