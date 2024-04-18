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        Haberler Gündem e-YÖKDİL 1-2-3 sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YÖKDİL takvimi

        e-YÖKDİL 1-2-3 başvuruları başladı! İşte e-YÖKDİL sınavlarına dair tüm detaylar

        ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimini açıklamasıyla adaylar tarafından merakla beklenen e-YÖKDİL 1-2-3 sınavlarının tüm detayları ve tarihleri netleşti. İşte, e-YÖKDİL 1-2-3 sınav, başvuru ve sonuç açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:08
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        Adayların merakla beklediği e-YÖKDİL takvimi netleşti. Uygulanacak üç e-YÖKDİL 1-2-3 sınavlarının tüm detayları netleşti. e-YÖKDİL sınavları için başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte, 2024 e-YÖKDİL sınav, başvuru ve sonuç tarihi...

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        YÖKDİL 2024/1 İNGİLİZCE SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİL SINAVI BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

        e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı 11 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Sınav için başvurular 18 Nisan yani bugün itibarıyla başladı ve 2 Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Sınav sonuçları ise sınavla aynı gün olan 11 Mayıs 2024 günü ÖSYM'nin sitesinden ilan edilecek.

        Adaylariçin geç başvuru tarihi verilmedi dolayısıyla başvuru süreci 2 Mayıs'ta tamamen bitecek.

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        YÖKDİL 2024/2 İNGİLİZCE SAĞLIK BİLİMLERİ YABANCI DİL SINAVI BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

        e-YÖKDİL 2024/2 sınavı, 12 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Aynı şekilde başvurular 18 Nisan 2024 ile 2 Mayıs 2024 arasında alınacak ve adaylara geç başvuru imkânı verilmeyecek.

        Sınav sonuçları, sınavın olduğu gün yani 12 Mayıs'ta açıklanacak.

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        YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ YABANCI DİL SINAVI BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

        e-YÖKDİL 2024/3 sınavı ise 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Başvurular 18 Nisan ile 9 Mayıs arasında alınacak ve geç başvuru şansı olmayacak.

        Sonuçlar, sınavla aynı gün yani 18 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

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