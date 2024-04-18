YÖKDİL 2024/1 İNGİLİZCE SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİL SINAVI BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ

e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı 11 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 18 Nisan yani bugün itibarıyla başladı ve 2 Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Sınav sonuçları ise sınavla aynı gün olan 11 Mayıs 2024 günü ÖSYM'nin sitesinden ilan edilecek.

Adaylariçin geç başvuru tarihi verilmedi dolayısıyla başvuru süreci 2 Mayıs'ta tamamen bitecek.