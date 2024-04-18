Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı : MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi gün?

        AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı : MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi gün?

        Açık Öğretim Lisesi sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrencilerin gündeminde şimdi AÖL 3.dönem sınavları ve başvuru tarihleri var. Peki MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL sınav sonuçları sorgulaması sürerken AÖL 3.dönem sınav tarihleri araştırılıyor. MEB AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde açık lise 2.dönem sınav sonuçları açıklanmış gözler yeni sınav tarihlerine çevrilmişti. Peki AÖL sınavları ne zaman?

        2

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3.dönem sınavları 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

        AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı.

        Adaylar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        3

        AÇIK SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

        Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

        4

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sebebi sigara!
        Sebebi sigara!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?