EasyCep 45 milyon dolar yatırım aldı

Yenilenmiş elektronik ürün firması EasyCep, aralarında Oleka Capital, RePie Portföy ve Ziraat Portföy’ün de bulunduğu yatırımcılardan toplam 45 milyon dolar yatırım aldı.

Yatırımı değerlendiren EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Bu yatırım EasyCep için heyecan verici yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Önceliğimiz, öncüsü olduğumuz yenilenmiş elektronik ürün pazarında müşteri deneyimini çok daha yüksek bir seviyeye taşımak olacak. Bunun yanında, büyümemizi hızlandırmak üzere de çok iyi bir konumdayız. EasyCep Express bayi ağımızla ikinci el cep telefonu piyasasında başlattığımız dönüşümü daha da ileri taşıyacağız. Artık yalnızca cep telefonlarında değil, bilgisayardan tablete, oyun konsolundan akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede elektronik ürünün yenilenmesine odaklanıyoruz. Böylece hem tüketicilerin güvenilir ve uygun fiyatlı teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor hem de yerel esnafa kazandıran, kayıt dışılığı azaltan sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz” açıklamasını yaptı.