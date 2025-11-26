Habertürk
        EasyCep 45 milyon dolar yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        EasyCep 45 milyon dolar yatırım aldı

        EasyCep, Oleka Capital, RePie Portföy ve Ziraat Portföy katılımıyla 45 milyon dolar yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 13:21 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:21
        EasyCep 45 milyon dolar yatırım aldı
        Yenilenmiş elektronik ürün firması EasyCep, aralarında Oleka Capital, RePie Portföy ve Ziraat Portföy’ün de bulunduğu yatırımcılardan toplam 45 milyon dolar yatırım aldı.

        Yatırımı değerlendiren EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Bu yatırım EasyCep için heyecan verici yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Önceliğimiz, öncüsü olduğumuz yenilenmiş elektronik ürün pazarında müşteri deneyimini çok daha yüksek bir seviyeye taşımak olacak. Bunun yanında, büyümemizi hızlandırmak üzere de çok iyi bir konumdayız. EasyCep Express bayi ağımızla ikinci el cep telefonu piyasasında başlattığımız dönüşümü daha da ileri taşıyacağız. Artık yalnızca cep telefonlarında değil, bilgisayardan tablete, oyun konsolundan akıllı ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede elektronik ürünün yenilenmesine odaklanıyoruz. Böylece hem tüketicilerin güvenilir ve uygun fiyatlı teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor hem de yerel esnafa kazandıran, kayıt dışılığı azaltan sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz” açıklamasını yaptı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre EasyCep, Türkiye genelinde 300’den fazla fiziksel noktayı kapsayan bir operasyon ağına sahip. Şirket, 12 ay garanti ve satış sonrası destek sağlanan yenilenmiş cihazları, esnek ödeme seçenekleriyle tüketicilere ulaştırıyor. EasyCep, 2021 ve 2024 yılları arasında gelirlerini 15 kat artırdı.

        Yurt dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren EasyCep, son olarak Suudi Arabistan ve BAE’de Xiaomi ile iş birliğine gitti.

