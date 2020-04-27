EBA ders programında neler var? sorusu, uzaktan eğitime dahil olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verilen uzaktan eğitim sistemi için, bugünden başlayarak 30 Nisan'a kadar devam edecek ders programını paylaştı. 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatiller içerisinde olduğu için ders konmadı. İşte EBA haftalık ders programı ve detaylar...

EBA TV DERS PROGRAMI (27 NİSAN - 1 MAYIS)

EBA TV'nin yeni hafta ders programı paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 27 Nisan - 1 Mayıs ders programı ve yayın akışı...

İLKOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

ORTAOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

LİSE DERS PROGRAMI EBA TV

EBA İLE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA ile uzaktan eğitim sistemi 30 Nisan'a kadar öngörülmüştü. Şimdi gözler koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların ne zaman açılacağı ve EBA TV ile uzaktan eğitimin ne zaman sona ereceğinde. Genel beklenti, uzaktan eğitimin uzatılması yönünde.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde, "Okulların açılmasıyla ilgili Temmuz Ağustos ayı planlaması üzerinde çalışmıyoruz. Eylül-Ekim ayları daha ağır basıyor. Daha çok Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için çalışmamız var. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok" açıklamasında bulundu.