EBA dersleri kaydediliyor mu? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'e kadar EBA üzerinden uzaktan eğitim derslerinin yapılacağı açıklandı. 21 Eylül'den itibaren de okullarda yüz yüze eğitime başlanması planlanıyor. Öğrenci ve veliler de 21 Eylül'e kadar işlenecek EBA uzaktan eğitim canlı derslerini kaydetmek için detayları araştırıyor. İşte EBA derslerini kaydetmenin yolu...

EBA DERSLERİ KAYDEDİLİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen EBA canlı ders uygulaması ile EBA derslerini kaydetmek mümkün. EBA canlı ders uygulamasının telefon, tablet ya da bilgisayara indirilmesi gerekiyor.

EBA CANLI DERS UYGULAMASI İNDİR

Android ve iOS cihazlar için aşağıdaki bağlantıları kullanarak EBA canlı ders uygulamasının ücretsiz bir şekilde indirip, kullanabilirsiniz.

ANDROİD CİHAZLAR İÇİN TIKLAYIN

iOS CİHAZLAR İÇİN TIKLAYIN

EBA UYGULAMASI HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA; 2023 eğitim vizyonu hedefleri ve çağın gereksinimleri doğrultusunda sizler için yenilendi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.