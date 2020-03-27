Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ders takibi yapmaları adına EBA sistemi geliştirildi. EBA'ya giriş yapmak isteyen öğrenciler şifre oluşturarak sisteme giriş yapabiliyor. İşte EBA giriş ekranı 2020...

Eğitim Bilişim Ağına (Eba) Nasıl Giriş Yapılacak?

Eğitim Bilişim Ağına yani EBA ya giriş yapmak için öğrencilerin öncelikle ilk olarak şifre oluşturması gerekmektedir. Peki Eğitim Bilişim Ağına (Eba) nasıl giriş yapılacak? Bu sorunun cevabını ise şu şekilde açıklayabilir.

Şifre oluşturmak isteyen bütün öğrenciler aşağıdaki adımları aşama aşama takip ederek şifrelerini oluşturabilecekler.

Eğitim Bilişim Ağına yani EBA’ ya giriş yapmak isteyen öğrenciler için şifre oluşturma işlemi iki farklı aşamada gerçekleştirilebiliyor. Bütün öğrenciler bir kereye mahsus olarak “ EBA Hesabı Oluştur” butonuna basarak veli veya öğretmenlerine her hangi bir şekilde başvurmadan şifre belirleyebiliyorlar. EBA hesabı oluşturmak isteyen öğrenciler için gerekli adımlar ise aşağıda listelenmiştir;

“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıklayın.

E-Okul bilgilerini girip” Giriş” butonuna basın.

EBA hesabı için yeni şifreni oluşturun. Kendinizin ya da velinize ait olan cep telefonu numarası ya da mail adresini girin ve “ Şifre Oluştur” butonuna basın.

Sisteme girmiş olduğunuz cep telefonu numarasına gelecek olan doğrulama kodunu istenilen bölmeye girin ve “Gönder” butonuna basın.

Eğer buraya kadar olan adımları eksiksiz olarak tamamladıysanız EBA giriş ekranına yönlendirileceksiniz ve bu ekranda TC Kimlik Numaranızı ve Eba hesabınız için belirlediğiniz yeni şifrenizi girebilirsiniz.

Güvenlik kodunu yani şifrenizi girip ardından “ Gönder” butonuna bastığınızda “ Ana Sayfaya ulaşmış olacaksınız

Eba Giriş 2. Yöntem

Eğitim bilişim Ağı olan EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranızı ve velinizden öğretmeninizden edindiğiniz tek kullanımlık şifreyi girin.

Sonrasında önünüze çıkacak olan ekrana güvenlik kodunu girin ve “Gönder” butonuna tıklayın.

Eğer "Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçecek olursanız açılacak olan ekranda velinize ait olan TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısınız.

Ancak "e-Postayla Aktivasyon"u seçerseniz “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısınız.

Sisteme kayıtlı olan e-posta hesabına gönderilecek olan aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısınız.

Eğer "Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçerseniz o zamanda “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısınız.

Ardından sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısınız. Aktivasyon adımını geçtikten sonraki aşamada açılan ekranda EBA hesabınız için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıklayınız.

Buraya kadar bütün adımları eksiksiz olarak tamamladıysanız EBA Giriş ekranına yönlendirilmiş olacaksınız. EBA Giriş ekranında kendinize ait olan TC Kimlik Numaranızı ve EBA hesabınız için belirlemiş olduğunuz yeni şifrenizi girmelisiniz. Güvenlik kodunu girdikten sonra “Gönder” butonuna bastığınızda "Ana Sayfaya ulaşmış olacaksınız.

Veliler Nasıl Girecek?

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak olduğunu unutmamak gerekir. Bu bilgiler sağlıklı bir şekilde girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabileceklerdir. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler ise kendilerine en yakın PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilirler.

Öğretmenler Eba'ya Nasıl Giriş Yapacak?

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA' ya öğretmenlerin girişi ise, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile rahatlıkla erişebilecekler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı ve bu simülasyonlar aracılığı ile öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

Derslere Nasıl Erişilecek?

Eğitim Bilişim Ağında yani EBA da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölüm “Dersler” sayfasıdır. Bu bölümde sınıf seviyelerine ve ayrıca derslere ait içerikler Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu müfredat yapısına göre uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyelerine göre bir dersin sayfasında o dersin üniteleri, kitabı, kütüphane ki içerikleri ve bütün ünite testleri yer almaktadır. Verilen ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları net bir şekilde görebilirsin. Dilerseniz “ Tüm Dersler” düğmesine basarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de rahatlıkla erişebilirsin.

Eba'nın Şifresi Velinin Cebine Gönderilecek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgınından dolayı eğitimin belli bir süreliğine Eğitim Bilişim Ağı üzerinden gerçekleştirileceğini hepimiz biliyoruz. Bu eğitimi sağlamak adına gerek TRT kanalları gerekse de internet üzerinden yayınlanan EBA sayfasına girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar yaşanabileceğini belirterek, "Bu sorunlar sebebi ile EBA Giriş şifresini almayan her öğrencinin velisinin cep telefonuna çocuklarının EBA ‘ya girişini sağlayacak şifre gönderilecektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlını Bakan Ziya Selçuk'un dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan bu görüntülere göre Bakan Ziya Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin detaylı bilgi verdi ve ayrıca soruları yanıtladı.

23 Mart 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Ziya Selçuk, son olarak 30 Nisana kadar uzaktan eğitimin devam edeceği ve okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Bakan Ziya Selçuk, kesin olarak okulların açılacağı bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini ifade etti.