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EBA öğrenci girişi yapın 2021! EBA ekranına nasıl giriş yapılır? EBA giriş şifremi unuttum

EBA öğrenci girişi ile milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eba.gov.tr adresinden EBA girişi ile EBA TV'den canlı ders takibi yapan öğrenciler aynı zamanda ders programlarını da görebiliyor. Peki EBA hesabı şifresi nasıl alınır? İşte EBA öğrenci girişi ekranı 2020...

EBA öğrenci girişi yapın 2021! EBA ekranına nasıl giriş yapılır? EBA giriş şifremi unuttum

EBA TV ile Uzaktan eğitim sistemi koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden başladı. Sistematik olarak sınıf düzeylerine göre derslerini eba.gov.tr adresinden uzaktan eğitim sistemi ile TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebiliyor. Öğrenciler, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Peki, EBA yeni şifre alma ve yenileme nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci girişi 2021...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2021

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2021

EBA YENİ ŞİFRE ALMA İŞLEMİ 2021

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir.
Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA YENİ ŞİFRE ALMA EKRANI

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