EBA şifre alma nasıl yapılır? Şeklindeki sorular koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim başlatılacağı duyurulmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler 1 hafta boyunca TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebilecek.

EBA ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR 2020

EBA girişi için henüz bir şifre almadıysanız, e-okul bilgilerinizle hesap oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resimdeki rakamları, TC Kimlik Numaranızı ve öğrenci numaranızı giriniz.

T.C. Kimlik Numarası 99 ile başlayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı Seri/No veya Cilt No alanı boş bırakılmalıdır.

EBA ŞİFRE ALMA

EBA ŞİFRE YENİLEME

EBA şifre yenileme için https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/studentForgetPassword.jsp adresine tıklayarak bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

EBA ŞİFRE YENİLEME

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ