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EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır? EBA Eğitim Bilişim Ağı MEB girişi 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevirimiçi sosyal eğitim platformu olan EBA öğretmen ve öğrencilerin sıkça ziyaret ettiği uygulamalardan biri. Uzaktan eğitimde kullanılacak olan EBA girişleri öğrenciler tarafından sağlanıyor. Peki, EBA şifre alma nasıl yapılır?

EBA şifre alma

EBA şifre alma nasıl yapılır? Şeklindeki sorular koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim başlatılacağı duyurulmasının ardından öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler 1 hafta boyunca TRT ekranında ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ekranı üzerinden derslerini takip edebilecek.

EBA ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR 2020

EBA girişi için henüz bir şifre almadıysanız, e-okul bilgilerinizle hesap oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resimdeki rakamları, TC Kimlik Numaranızı ve öğrenci numaranızı giriniz.

T.C. Kimlik Numarası 99 ile başlayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı Seri/No veya Cilt No alanı boş bırakılmalıdır.

EBA ŞİFRE ALMA

 

EBA ŞİFRE YENİLEME

EBA şifre yenileme için  https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/studentForgetPassword.jsp adresine tıklayarak bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

EBA ŞİFRE YENİLEME

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ

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