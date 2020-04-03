EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. Uzaktan eğitim sürecinin en önemli deneyimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. EBA TV canlı yayını haberimizde.

EBA TV CANLI YAYIN İZLE 3 NİSAN

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

İLKOKUL EBA TV DERS PROGRAMI

ORTAOKUL EBA TV DERS PROGRAMI

LİSE EBA TV DERS PROGRAMI

''EBA'NIN ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR''

Okulların açılmasının planlandığı 30 Nisan sonrası için Bilim Kurulu'nun önerileriyle karar alınacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın altyapısının güçlendirilmesine ilişkin çalışma yapıldığını söyledi.

Uzaktan eğitimde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının da başlayacağını hatırlatan Selçuk, İstanbul'da 800, Ankara'da 500 canlı sınıf uygulamasının pilot çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ziya Selçuk, özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin bu uygulamayla öğretmenleriyle yüz yüze ders işleyebileceğini dile getirdi.

Selçuk, uzaktan eğitime hiçbir ülke cesaret edemezken Türkiye'nin bunu gerçekleştirdiğini, eleştirilerin toplandığını, öğrencilerden de geri bildirim alındığını anlattı.

Sınava girecek öğrencilerin "soru çözüm saati" gibi uygulama istediğini ifade eden Selçuk, geri bildirimlerin heyet halinde Ankara ve İstanbul'da değerlendirildiğini dile getirdi.

ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

Koronavirüs nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde velilerin desteğe ihtiyacının bulunduğunu belirten Selçuk, bunun için videolar ve kitapçıklar hazırlandığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek hizmetleri kapsamında, koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla hazırlanan "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" çalışmalarına da değinen Selçuk, bu rehberleri okuyan anne babaların çocuklarına yardım edebileceklerini anlattı.

Bu süreçte öğretmenlerin öğrencileriyle irtibatını sürdürmesini de önemsediklerini vurgulayan Selçuk, ayrıca anne babanın çocuğunda öğrenme süreciyle ilgili ya da kapalı alan nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel davranış problemleri karşısında rehber öğretmenlere danışma ihtiyacının bulunabileceğine işaret etti.

Bu amaçla 81 ile hizmet verecek şekilde "444 0 632- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" oluşturulduğunu belirten Selçuk, "Velilerimiz isterlerse çocuklarıyla ilgili konularda rehber öğretmenlerimizle irtibat kurup görüşebilirler. Evde kapalıyken çıkıp bir uzmana danışmak mümkün olmayabilir. Bazı konularda kısıtlar yaşanabilir. Kurduğumuz hatla psikososyal destek anlamında velilerimize yeni bir kapı açmak istedik." ifadelerini kullandı.