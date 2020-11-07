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HaberlerGündemEBA TV Haftasonu ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise 7-8 Kasım yayın akışı nedir? EBA TV canlı izle
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EBA TV Hafta sonu ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise 7-8 Kasım yayın akışı nedir? EBA TV canlı izle

Koronavirüs sebebiyle eğitime online devam edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan EBA TV'de hafta sonu da yayın yapılmaya devam ediliyor. Peki EBA TV hafta sonu programı, EBA TV hafta sonu yayın akışı nedir? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı izle

EBA TV Haftasonu ders programı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise 7-8 Kasım yayın akışı nedir? EBA TV canlı izle

Covid-19 salgını nedeniyle online olarak devam edilen eğitim sisteminden yüz yüze eğitime geçiş denemeleri başladı ancak EBA TV yayınları bu süreçte de kademeli olarak devam ediyor. EBA TV'de hafta sonu da yayın yapılıyor. İşte veliler tarafından merak edilen EBA TV Hafta sonu ders programı... EBA TV ilkokul, ortaokul, lise hafta sonu yayın akışı nedir? EBA TV canlı izle

EBA TV HAFTA SONU İLKOKUL 7-8 KASIM DERS PROGRAMI

EBA TV HAFTA SONU ORTAOKUL 7-8 KASIM DERS PROGRAMI

EBA TV HAFTA SONU LİSE 7-8 KASIM DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI İZLE

EBA TV haftaiçi olduğu gibi hafta sonu da yayın yapıyor. İşte 7-8 Kasım yayınlanacak olan derslerin takip edilebileceği EBA TV canlı yayın linki... Aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçerek EBA TV canlı yayınlarını izleyebilirsiniz...

EBA TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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