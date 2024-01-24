eBay, 1.000 kişiyi işten çıkartacağını duyurdu

Pandemi döneminde teknoloji devi firmaların işlerinin ve karlarının beklentinin üzerine çıkması ile yaptıkları işe alımlar, sonraki süreçte beklentiler doğrultusunda gitmemesiyle durumlarını zora sokmuştu. Birçok teknoloji devi işten çıkartmalar yaparken, sürecin yansımaları dünya çapında devam ediyor.

Son olarak eBay Inc, yaptığı açıklamada, mevcut işgücünün tahminen %9'u olan yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkartacağını belirtti.

eBay CEO'su Jamie Iannone, çalışanlarla paylaşılan bir mektupta, "Stratejimize karşı ilerleme kaydederken, genel personel sayımız ve harcamalarımız işimizin büyümesini geride bıraktı" dedi.

"Bunu ele almak için, uçtan uca deneyimi iyileştirmek ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için belirli ekipleri uyumlu hale getiren ve birleştiren organizasyonel değişiklikler uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SONRASI DÖNEM ÇIKARTMALARIN DEVAMI

İşten çıkarmalar, Amazon ve Google gibi devler de dahil olmak üzere endüstrinin pandemi sırasında yoğun bir şekilde işe alım yapmasının ardından ABD'de bir teknoloji işten çıkarma dalgasını takip ediyor. Iannone, işten çıkarmalara ek olarak, şirketin önümüzdeki aylarda alternatif işgücündeki sözleşme sayısını da azaltacağını sözlerine ekledi. Geçen şubat ayında eBay, toplam işgücünün %4'ünü temsil eden dünya çapında 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.