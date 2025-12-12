Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile geçen yılın kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurmuştu. Açıklamada hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi bilgilerine yer verilmişti. Ödemelerin ilk taksidi Ekim ayında yapılırken, ikinci taksidi Aralık ayında yatırılacak. Bu sebeple EBEBK hissesi sahipleri ‘’Ebebek temettü ödemesi ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 EBEBK Ebebek temettü ödeme tarihi ve tutarı...