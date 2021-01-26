DHA

Afyonkarahisar´ın Çay ilçesi Çayırpınar köyünde, akşam üzeri göl sularının çekildiği 5 noktada yangın çıktı. Yangında kamışlar yanarken, alevler zaman zaman metrelerce yükseğe çıktı.

Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenliği sağlarken yangına Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; gölde daha önce de birçok kez yangın meydana gelmiş ve kamışlar zarar görmüştü.

Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor.

Yangını kim ya da kimlerin çıkardığı bilinmezken bölge halkı ardı ardına yaşanan yangınlara tepki gösterdi.