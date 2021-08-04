Voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir? Sorusu merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımında smaçör pozisyonunda oynayan Ebrar Karakurt başarılarıyla adından söz ettiriyor. Spor severler soruyor; Voleybolcu Ebrar Karakurt boyu kaç cm? Ebrar Karakurt nereli, kaç yaşında? Ebrar Karakurt hayatı



EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt 17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'da dünyaya geldi. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.

2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.