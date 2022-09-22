Bir süre mutlu mesut yaşayan çiftin ilişkilerinin üzerinde, İmge'nin İstanbul'a gelmesiyle birlikte kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. İmge İtalya'ya dönmemiş ve ilişkilerini bitirmişti. Kısa bir ayrılıktan sonra Novara'ya geri dönen İmge, sevgilisi ile barışmıştı fakat bu da çok uzun sürmedi. İkili ilişkilerini bitirme kararı aldı ve İmge İstanbul'a döndü.