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Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

Voleybol Milli takımımızın oyuncularından Ebrar Karakurt, ilişki yaşadığı İmge ile sık sık gündem oluyordu. İkili birlikte İtalya'ya gitmiş fakat ilişkilerini yürütemeyip ayrılmışlardı. Kısa süren ayrılıktan sonra tekrar barışan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. İmge ve Ebrar çifti ayrıldıktan sonra İmge yeni sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamaya başladı. İşte İmge'nin fenomen aşkı ile paylaştığı son poz...

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  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    A Milli Voleybol takımımızın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, bir dönem birlikte olduğu sevgilisi İmge ile sık sık gündem oluyordu. İkili Ebrar'ın İtalya'ya transfer olmasından sonra birlikte Novara'ya gitmişlerdi.
  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    Bir süre mutlu mesut yaşayan çiftin ilişkilerinin üzerinde, İmge'nin İstanbul'a gelmesiyle birlikte kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. İmge İtalya'ya dönmemiş ve ilişkilerini bitirmişti. Kısa bir ayrılıktan sonra Novara'ya geri dönen İmge, sevgilisi ile barışmıştı fakat bu da çok uzun sürmedi. İkili ilişkilerini bitirme kararı aldı ve İmge İstanbul'a döndü.
  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    Ebrar ile ayrılmasından çok kısa bir süre sonra Instagram ve TikTok fenomeni "Devinsu" rumuzlu kişi ile ilişkiye başlayan İmge, sık sık TikTok videolarında Ebrar Karakurt'a göndermeli videolar çekiyordu.
  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    Birlikte sık sık tatile giden Devinsu ve İmge çiftinin ilişkisi pek uzun sürmedi. İkili birbirlerini Instagram üzerinden takip etmeyi bırakırken, fenomen Devinsu ise videoları ve fotoğrafları hesaplarından sildi.
  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    Devinsu ile ayrılmasının üzerinden 1 ay geçmeden İmge, YouTube videoları ile tanınan daha önce Exatlon yarışmasında olan Buse Plan ile aşk yaşamaya başladı.
  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    Diğer ilişkilerinden farklı olarak Buse Plan ile her anını yayınlayan İmge, şimdilerde ünlü fenomen ile yurt dışı tatilleri yapıyor.
  • Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge aşka geldi! Fenomen kız arkadaşı ile pozları dikkat çekti!

    İşte İmge'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı o gönderi...

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