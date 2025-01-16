Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) geçen yıl Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar Euro'ya çıktı ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar Euro, 2022'de 1,6 milyar Euro yatırım yaptı.

EBRD'nin geçen yılki rekor yatırımında Türkiye'deki özel sektörün yeşil dönüşüm iştahı ve deprem bölgesine yönelik devam eden destek programı kapsamındaki projeler etkili oldu.

Türkiye'deki projeler, bankanın 2024'te faaliyet gösterdiği ülkelerdeki 16,6 milyar Euro'luk toplam yatırımının da yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu. Böylece, Türkiye EBRD'nin üst üste 5 yıldır en fazla yatırım yaptığı ülke pozisyonunu korudu. Türkiye'yi, Ukrayna ve Mısır takip etti.

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Söz konusu 2,6 milyar Euro'luk yatırımın yüzde 60'ını yeşil dönüşüm projeleri oluşturdu.

Banka, geçen yıl deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar Euro'luk destek programının büyük bir kısmını bölgedeki altyapı projelerine sağladı.

Geçen yılki yatırımlarla EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları 22 milyar Euro'nun üzerine çıktı.

"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YEŞİL DÖNÜŞÜMDE KARARLI"

EBRD Türkiye Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki yatırımların yaklaşık yüzde 60'ının yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve kaynak verimliliği gibi yeşil dönüşüm projelerine ayrılmasının önemli olduğunu, bunun kamu ve özel sektörün dönüşümü hızlandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Yeşil finansmanın yaygınlaştırılması için ülkenin finans kuruluşlarını desteklemeyi amaçlayan ikinci Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı'nı başlattıklarını anımsatan Falcetti, şöyle devam etti:

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"2024'teki rekor rakamlarımız için deprem bölgesine destek programımızdan bahsetmek gerek. Halihazırda 1,5 milyar Euro'luk başlangıç paketimizin büyük bir kısmını kullanıma sunduk ve bölgede yeniden yapılanmaya yönelik projeleri finanse etmeye devam ediyoruz. Geçen yıl bölgedeki şirketlere finansman sağladık, bölgedeki KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan tedarik zinciri finansman programlarını duyurduk ve bölgenin temiz su gibi kritik hizmetlere ihtiyacını karşılamaya yönelik projeleri destekledik. Genel olarak bu faktörler, özel sektör ortaklarımızla çalışmalarımıza ivme kazandırarak ülkede rekor düzeyde etki yaratmamızı sağladı."