Ebru Akel ve Murat Güloğlu, 'Bu Sabah' ile yeni sezona "Merhaba" diyor
Bir ekran klasiği haline gelen 'Bu Sabah', yarın yeni sezonuna başlayacak. Hafta içi her gün saat 08.00'de izleyicileriyle buluşacak olan programın sunucuları Ebru Akel ile Murat Güloğlu, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını cevapladı. Akel ile Güloğlu, 'Bu Sabah'ın izleyicilerine seslenerek, "Asla kaybetmediğimiz motivasyonumuz ve heyecanımızla sabahın uyandıran yüzleri olarak ekrandaki yerlerimizi almak ve kendi yorumumuz ve farklı bakış açılarımızla izleyicimizle buluşmayı çok özledik. Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz" diyor
Gündemde ne varsa 'Bu Sabah'ta o var!
SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan, Ebru Akel ve Murat Güloğlu’nun sunumuyla ekrana gelen sevilen sabah programı 'Bu Sabah' dördüncü sezonuna hafta içi her gün saat 08.00’de canlı yayınla "Merhaba" demeye hazırlanıyor.
Yeni sezonda da hafta içinin vazgeçilmezi olmaya aday 'Bu Sabah', yarın sizlerle buluyor.
En taze haberler, canlı bağlantılar, en çok konuşulan konular, merak edilen sorulara yanıtlar, olayların perde arkası, hepsi ve daha fazlasının yer alacağın 'Bu Sabah'ın sunucuları Ebru Akel ve Murat Güloğlu, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.
"İZLEYİCİMİZLE BULUŞMAYI ÇOK ÖZLEDİK"
* Dört yıl önce 'Bu Sabah' programı için bir araya gelmiştiniz. Başarılı bir sezonu daha geride bıraktınız. Yeni sezon için neler hissediyorsunuz?
Ebru Akel: Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Yaptığımız işte en büyük motivasyonumuz her gün her şeye yeniden başlıyor olmanın vermiş olduğu heyecan. Murat’la dördüncü sezonumuzda yine asla kaybetmediğimiz motivasyonumuz ve heyecanımızla sabahın uyandıran yüzleri olarak ekrandaki yerlerimizi almak ve kendi yorumumuz ve farklı bakış açılarımızla izleyicimizle buluşmayı çok özledik.
Murat Güloğlu: Her sezon bir öncekinden çok daha iyi ve başarılı oldu. Bu nedenle çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla uyum, benim Ebru’yla uyumum daha da pekişti. Başarının temel taşı da bunlar oluyor zaten. Samimi, doğru - dürüst yorumlarımız, izleyiciyle empati kurma yeteneğimiz, kendi dilimizi oluşturmamız bu sezon da bize başarıyı getirecektir yeniden.
"VATANDAŞIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
* Tatili nasıl değerlendirdiniz, neler yaptınız?
Ebru Akel: Tatilim hayal ettiğim gibi geçti açıkçası. Oğlumla sevdiklerimle her günün kıymetini bilerek ve özellikle kendime biraz daha fazla vakit ayırarak, okuyarak, spor yaparak, araştırarak geçti. Her gün gün batımını kaçırmayacağıma kendime söz verdim ve sakinlikle geçti. Bu enerji depolama bize bütün bir sezon boyunca lazım olacak bu sebeple hafızama çok iyi hatıralar kazıyarak işimin başına dönüyorum.
Murat Güloğlu: Benim bol bol seyahat etme ve beraberinde dinlenme planım vardı, maşallah hepsini gerçekleştirdim. Kendimle baş başa kalmayı da becerebildim, sosyalleşip eğlenebilmeyi de... Dünya ve Türkiye gündemi hayli yoğundu geçtiğimiz sezon, sıkı bir dinlenmeyi hak etmiştik. Şimdi de aylarca sürecek yepyeni bir maceraya başlıyoruz. Yine vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz.
"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SABAHIN GÜLÜMSEYEN YÜZÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
* Sizce dünyada ve Türkiye’de yaz aylarına damga vuran ilk 3 olay nelerdir? (Yayında olsaydınız üzerinde en çok konuşacağınız 3 olay… Hangi olayı nasıl yorumlardınız?)
Ebru Akel: Türkiye gündemi her zaman çok hareketli ancak bu süreçte ekranda olsaydık özellikle hayvan hakları ve canlarla ilgili alınan kararlarla ilgili mutlaka konuşuyor olurduk hâlâ da konuşuyoruz zaten, olimpiyatlar yakın markajımdaydı ve millilerimizi büyük bir gururla takip ettim, bunun yanı sıra sanal alemin ve bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerini ve yol açtığı maalesef olumsuz etkileri konuşuyor olurduk. Doktorlara yapılan saldırılar ve en son bir profesörümüzün yaşamış olduğu hasta yakını tarafından başına gelenler bizzat kendisinin durumuna yakından da şahit olduğum için yine konuşacağım konular arasında olurdu.
Dediğim gibi ‘Bu Sabah’ ülkemizde ve dünyada olan biteni farklı bakış açısıyla bizim yorumlarımızla seyircimizle paylaşmamıza olanak veriyor. Biz elimizden geldiğince sabahın gülümseyen yüzü olmaya çalışıyoruz.
Murat Güloğlu: Sondan başlarsak sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa, olimpiyatlar, Ortadoğu’daki olaylar yaz aylarında konuştuğumuz, tartıştığımız olaylardı. Ekonomideki gidişat da dikkat çekiciydi hâlâ da öyle. Biz insan odaklı bir programız. Haber ve yorumlarınız da o yönde. Dolayısıyla bu önemli başlıklara vereceğimiz tepkiler de bu bakış açısıyla olacaktır ki bunu en iyi 'Bu Sabah' izleyicisi biliyor.
"TAM VE KUSURSUZ UYUMU YAKALADIK"
* Birlikte dört sezondur 'Bu Sabah' programının sunuculuğunu üstleniyorsunuz. Beraber çalıştığınız bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?
Ebru Akel: Bir partnerle çalışmak ve beyin fırtınası yapmak, birbirimizin limitlerini zorlayarak ve kapılar açarak birlikte yol almak, alabilmek çok kıymetli ve zamanla daha da gelişen ve oturan bir durum elbette. Murat tecrübesi, kararlılığı ve cesaretiyle, titizliği ile birlikte çalışmaktan benzer özelliklerimizi çoğaltarak ilerlemekten son derece mutlu olduğum bir isim. Bu yılda biraz daha demlenmiş olarak seyircimizin karşısında buluşacağız.
Murat Güloğlu: Tam ve kusursuz uyumu yakaladık diyebiliriz. Yayın sırasında spontane gelişen olaylarda dahi kimin nasıl tepki göstereceğini iyi biliyoruz ikimiz de. Sevgi, saygı çerçevesinde birbirimize yaklaştık. Yöneticilerimiz de bizi her alanda destekledi ve gördüğünüz gibi 4 yıl gibi kısa bir sürede kanalımızın demirbaşlarından olduk. Tüketen değil destekleyen bir anlayışla başarı yakalanabiliyor ki o anlamda çok şanslıyız.
* Program öncesi her sabah ritüel bir davranışınız var mı?
Ebru Akel: Ritüellerim var olmaz mı. Bazı günler kanalda bir ada çayı kokusu duyduklarında biliyorlar ki ben yine ritüeller peşindeyim.
Murat Güloğlu: Yayın öncesi haber akışımızdaki haberleri mutlaka izleyip üzerine tartışıyor ve görüşlerimizi belirtiyoruz. Ben kahvelerimi içmeden asla güne başlamıyorum. Makyaj, kıyafet derken yayın saati gelmiş oluyor ve capcanlı bir şekilde programa başlıyoruz.
* ‘Bu Sabah’ı farklı kılan temel özellikler nelerdir?
Ebru Akel: 'Bu Sabah'ı farklı kılan işin kendisi. Doğallığı ve dinamizmi. Seyircinin aklından ve kalbinden geçeni dile getirebilmek ve sesi olabilmek o empati ile yaklaşabilmek ve gelen alkışlarla yorumlarla, sonuçlarla bunları çoğaltmak çok motive edici. Bu sezonda yine gülerek düşünerek, anlayarak ve en çok birlikte büyüyerek sabaha iyi başlamak için güzel bir noktada olacağımıza inanıyorum.
Murat Güloğlu: Doğal, katkısız ve organik olması. Yeri geliyor espriler havada uçuşuyor yeri geliyor hep beraberce hüzünleniyoruz. Yalansız dolansız olunca, yorumlarımızda da farkı hissettirince izleyiciye orijinal bir program ortaya çıkıyor. Türkiye’nin aydınlık ve vicdanlı yüzleriyiz. İzleyicimiz de bunu gayet iyi biliyor ve bizi destekliyorlar.
* Yeni sezon için izleyiciye neler söylemek istersiniz?
Ebru Akel: Yeni sezonda Ebru - Murat ‘Bu Sabah’ özgün içeriği ve en lezzetli tarafı olan ikimiz arasındaki tahmin edilemez sohbetler ve bakış açılarıyla, yeniliklerle geliyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
Murat Güloğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz, bekledikleri gibi yine bir program yapacağız her gün. Ben sahada konuşmayı severim o nedenle her gün yeni bir 'Bu Sabah' onları bekliyor olacak.
* Peki son olarak program dışında hayat nasıl gidiyor?
Murat Güloğlu: Emeklilerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve hayvanlarımızın yüzü güldükçe çok daha iyi olacağız. Memleket olarak çok güzel şeyleri hakediyoruz. Bunu da başaracağız.