Ebru Akel ve Murat Güloğlu, yangınların yaşandığı Bodrum'daydı 0:00 / 0:00

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Türkiye, günlerdir süren orman yangınlarıyla çetin bir mücadele sürdürüyor. Kontrol altına alınamayan yangınlarda herkesin yüreği yandı. Ebru Akel ve Murat Güloğlu, alevlerden arta kalanları yerinde aktarmak için afet bölgesindeydi.

Yangından sonra bölgenin durumu inceleyen ikili, yöre halkıyla dertleşti. Akel ve Güloğlu, afet bölgesinde yaşananları bütün netliğiyle Show TV ekranından 'Bu Sabah'ta paylaştı.

Türkiye'nin sıcak gündemi olan orman yangınlarıyla ilgili tüm gelişmeleri canlı yayınlarla ekrana getiren 'Bu Sabah', alevlerin ardından Bodrum Mazı'nın son halini izleyiciyle buluşturdu.

Ebru Akel ve Murat Güloğlu, afet bölgesinde;