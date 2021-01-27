Güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu yeniden televizyon ekranlarında! Son olarak Kanal D'de yayınlanan Gülizar dizisinde oynayan oyuncu yaklaşık 3 yılın ardından yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Ebru Cündübeyoğlu kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kaç yaşında?

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974'de Heilbronn, Almanya'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.

1993 yılında kendisi de annesi gibi Türkiye 4. Güzeli seçildi ve aynı yıl televizyon kariyeri başladı. İlki Bir Başka Gece programı olmak üzere pek çok prestijli eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınla seyirci karşısına çıktığı aktüel-eğlence programı Sabah Şekerler; 20'li yaşlarında büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanınmasını sağladı.

Osman Sınav'dan, Deli Yürek adlı dizide "Ayşegül" karakterini canlandırması için aldığı teklif, Cündübeyoğlu'na oyuncu titrini de beraberinde getirdi. Aynı yıl oyunculuğunu sahneye de taşıyarak, tiyatro dünyasına adım attı.

1999'dan günümüze gerek kamera karşısında gerek tiyatro sahnesinde her biri birbirinden farklı pek çok sevilen karaktere can vermiştir. Koçum Benim'in Deniz öğretmeni, Omuz Omuza''nın Sevilay'ı, Yalancı Romantik'in İpek'i, Avrupa Avrupa'nın Gülbahar'ı Evli ve Öfkeli'nin Seray'ı Çalıkuşu'nun Feride'si , Kibarlık Budalası'nın Nicole'ü gibi pek çok rolle seyircisinin hafızasında yer almıştır.

2005'te Çınar Yayınevinden çıkan Aşılı Kolum adlı şiir kitabı vardır.

2013'te en sevdiği Türk Sanat Müziği parçalarını yorumladığı Sevdiğim Şarkılaralbümünü çıkarmıştır. Meslek hayatının 20. yılına özel, bu çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen sanatçının, yorumladığı coverlarla müzik çalışmaları devam etmektedir.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Gülüm - 1998

Deli Yürek - 1999-2002

Koçum Benim - 2002-2004

Çınaraltı - 2003

Omuz Omuza - 2004

Gizli Patron - 2006

Kuzey Rüzgarı - 2007-2008

Şöhret Okulu - 2007

Yalancı Romantik - 2008

Kalbim Seni Seçti - 2011

Avrupa Avrupa - 2011

Yalan Dünya - 2012 (konuk oyuncu)

Galip Derviş - 2014 - Pelin Öztürk (Konuk Oyuncu)

Kocan Kadar Konuş -2015

Evli ve Öfkeli - 2015-2016

Gülizar - 2018

Doğduğun Ev Kaderindir - 2021