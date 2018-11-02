Ebru Destan ismi, oyunculuk performansı ve şarkılarıyla son günlerde adından sıkça söz ettirmektedir. Magazin gündeminde sürekli ilk sıralarda kalmayı başaran Ebru Desten hayranları başta olmak üzere magazin dünyasını yakından takip edenler tarafından da yakından araştırılmaktadır. Peki; Ebru Destan kimdir? İşte Ebru Destan ile ilgili detaylar...

EBRU DESTAN KİMDİR?

Ebru Destan 24 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ebru Destan oyuncu ve şarkıcı olan destan eski bir mankendir.

Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır.

İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü Cennet'in Gözyaşları dizisinde 36 bölüm Özlem karakterini canlandırdı.

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