Bu sezon bir projede yer almayan ve gelen projeleri değerlendirdiğini söyleyen Ebru Destan, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yaptı. Ünlü manken, "Alışverişi bitirdim, mağazadan paketleri almaya giderken yakaladınız" dedikten sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.