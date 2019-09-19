Şarkıcı Ebru Gündeş, 8’nci ve son konserle Harbiye Açıkhava sezonunu kapattı. Sahneye payetli elbisesi ile çıkan Gündeş, ilk şarkısından son şarkısına kadar tüm repertuvarını alanı dolduran binlerle birlikte söyledi.

“Araftayım”, “Sen Allah'ın Bir Lütfusun” ve “Fırtınalar” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, yeni albümünün hitlerine de sahnede seslendirdi.

Kendisi için açılan onlarca pankartı gören Gündeş, “Sizleri çok seviyorum EGFC (Ebru Gündeş Fan Club)” sözleriyle sevenlerine teşekkür etti.

“Telafi”, “Çingenem”, “Cennet”, “Meyhaneci”, “Yaparım” ve “Seni İstiyorum” parçalarında tempoyu artıran Gündeş’e, farklı kostüm ve koreografilerle 4 dansçı eşlik etti. Konserin ikinci yarısında siyah-beyaz bir tulum tercih eden Gündeş, “Çağırın Gelsin”, “Ben Olmayınca”, “Senin Olmaya Geldim”, “Tanrım Nereden Sevdim” gibi romantik parçaları yine seyircisiyle birlikte söyledi.

“Meyhaneci”, “Sen Yoluna Ben Yoluma” , “Yaparsın Bilirsin” ve “Seni İstiyorum” şarkılarıyla geceyi noktalayan Ebru Gündeş, 40 şarkı seslendirdiği gecede, sahne hakimiyeti, enerjisi, sesi ve güzelliğiyle dikkat çekti.