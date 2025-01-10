Ebru Gündeş'ten Edip Akbayram'a: Dualarımız sizinle
Ebru Gündeş, evinde düşüp geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alan Edip Akbayram için paylaşımda bulundu; "Kalbimiz ve dualarımız sizinle"
Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 75 yaşındaki sanatçı, gece saatlerinde yataktan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edilmişti.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İlk müdahaleyi yapan ekipler, Edip Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
"KALBİMİZ SİZİNLE"
Ebru Gündeş, Edip Akbayram için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sanatçıya; "Kalbimiz ve dualarımız sizinle" sözleriyle seslendi.