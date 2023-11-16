Ebru Gündeş, yeni albümü 'Aşığım Hâlâ'yı yarın dinleyicilerinin beğenisine sunacak. 16 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı Şebnem Sungur ve Gökhan Tepe'in imza attığı 'Vakitsiz Geldin' oldu.

Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilen klip için stüdyoda çöl ortamı yaratıldı. İstanbul'da bir stüdyoda yapılan çekimler 16 saatte tamamlandı.

'Aşığım Hâlâ' albümünde; Ayla Çelik, Birkan Şener, Ceyhun Çelikten, Çağrı Telkıvıran, Emirkan Sitane, Gökçe Turan, Gökhan Tepe, Gökhan Türkmen, Hakkı Yalçın, Mansur Ark, Meral Turan, Mert Carim, Murat Yeter, Mustafa Ceceli, Nezih Üçler, Oğuzhan Koç, Serdar Arslan, Serhat Karan, Sıla Gençoğlu, Sinan Akçıl ve Şebnem Sungur'un şarkıları yer aldı. Albümdeki şarkıların düzenlemelerini ise; Alper Atakan, Ceyhun Çelikten, Çağrı Telkıvıran, Gürsel Çelik, Mustafa Ceceli, Ozan Doğulu ve Serkan Ölçer yaptı.