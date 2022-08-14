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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması

Geçtiğimiz ay Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde nikah masasına oturan ve ardından Çeşme'de düğün yapan oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik" ifadelerini kullandı

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  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    Son dönemin popüler oyuncularından Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile 2 Temmuz'da evlenmişti. Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde dünya evine girmişti.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    Ardından Çeşme'de düğün yapan çift, Alaçatı, Yunanistan ve Seyşeller'de balayı yapmıştı.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    "HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Şahin ve Cedi Osman, dün akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. 

    Basın mensuplarıyla sohbet eden çift, nikah ve düğün törenleriyle ilgili "Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik. Muhteşem bir düğün oldu." ifadelerini kullandı.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    "BALAYIMIZ ÇOK KEYİFLİYDİ"

    Düğünün ardından balayı tatilinin sorulması üzerine Şahin ve Osman, "Balayımız çok keyifliydi. Hem kültür hem de dinlenme oldu. Artık iş vakti." dedikten sonra evlerinin yolunu tuttu. 
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    "HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEY"

    Kapadokya'da sevgilisinden "Evet!" yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetmişti. Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    "ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

    Ünlü basketbolcu, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" demişti.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    "KALPTEN BAĞLILIĞIMIZ VAR"

    Şahin ise, "Birbirimizde her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum." diye konuşmuştu.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

    Ebru Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile Çeşme'de fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.
  • Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması: Muhteşemdi! - Magazin haberleri

    TEKTAŞI 1 MİLYON TL

    Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğuna ilişkin haberler magazin basınına yansımıştı.

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