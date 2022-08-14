Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinden düğün ve balayı açıklaması

"HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Şahin ve Cedi Osman, dün akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden çift, nikah ve düğün törenleriyle ilgili "Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik. Muhteşem bir düğün oldu." ifadelerini kullandı.