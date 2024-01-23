Ebru Şahin: Emine Adalet Pee'yi canlandırmak istiyorum NBA'de San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, yeni projelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldi. "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın galasına katılan Şahin, Emine Adalet Pee'yi canlandırmayı hayal ettiğini söyledi

NBA'daki gururumuz Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin, Cem Karaca'nın hayat hikâyesinin anlatıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın galasına katıldı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir dijital platformda yayınlanmaya başlayacak olan, Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı projesinin yayın tarihini heyecan içinde beklediğini dile getiren Şahin, "Siz, bir biyografi filminde kimi canlandırmak istersiniz?" şeklindeki soruya; "Emine Adalet Pee'yi canlandırmak isterim" cevabını verdi.

Ebru Şahin, sürekli olarak ABD'ye gelip gitmenin zor olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi; "Zor oluyor ama kendi dengesizlik içerisinde bir denge yaratıldı bir yandan da güzel oluyor."