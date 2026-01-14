Habertürk
        Ebru Şahin'in alyans unutkanlığı

        Milli basketbolcu Cedi Osman ile evli olan Ebru Şahin, gittiği bir tiyatro oyunu öncesinde parmağında alyansı olmadığı dikkat çekti. Konuya açıklık getiren Şahin; "Aslında ikimiz de takıyoruz Sadece bugün takmayı unutmuşum" ifadelerini kullandı

        Giriş: 14.01.2026 - 08:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:59
        Alyansını takmayı unuttu
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Şahin, Burcu Biricik'in oynadığı 'Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan' oyununu seyretmeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin; "Çok heyecanlıyım. Her akşam başka bir oyuncunun oynaması tiyatronun bize benzersizliğini hatırlatıyor. Yönetmensiz ve provasız olması da ayrıca heyecan verici. İşimiz zaten, ben de cesaret ederdim" dedi.

        Eşi Cedi Osman ile yaşamını yurt dışında sürdüren Ebru Şahin; "Taşınma dönemimiz oldu, onun eksikleriyle uğraşıyorum. Bir şeyler okuyorum ve daha çok İstanbul'dayım" ifadelerini kullandı.

        Oyunculuk sektörünü değerlendiren Ebru Şahin; "Yeni yeni bir hareketlenme başladı ama çok fazla yapım var, emek biraz boşa gidiyor gibi... Rekabet var ama birbirimizi geliştirecek bir rekabetten uzak. Umarım daha iyiye gider" ifadelerini kullandı.

        "İŞİNE SAYGI DUYAN HERKESLE OYNARIM"

        Ebru Şahin, gazetecilerin "Dijital platform mu, televizyon mu?" sorusuna; "Merakımı cezbeden işlere yönelirim ama dijitale daha yatkın olduğumu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Partner seçimi konusunda da seçici olmadığını belirten oyuncu; "İşine saygı duyan, iletişim kurabileceğim herkesle oynayabilirim" diye konuştu.

        "ALYANS TAKMAYI UNUTTUM"

        Geçtiğimiz günlerde Gupse Özay'ın; "Kocam alyans takmayabilir" şeklinde gündem olan sözleri hatırlatılması üzerine o sırada parmağında alyansı olmadığı görülen Ebru Şahin; "Tabii ki takıyoruz. Aslında ikimiz de takıyoruz. Sadece bugün takmayı unutmuşum. Dün yeni geldiğim için aceleyle çıktım" ifadelerini kullandı.

        Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın yoğun maç programı nedeniyle çoğu etkinliğe tek başına katıldığını da sözlerine ekledi.

        #ebru şahin
        #alyans
