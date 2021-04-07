Eski manken konuyla ilgili, "Bence çocukların yeri TikTok'lar değil! Çocuklarıma TikTok, sosyal medya konusunda pek izin vermiyorum. Zaten onların ilgi alanı değil. Oğlumun Instagram’ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan, bir çocuk yetiştirdim." dedi.

Şallı ayrıca, "Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok’larda danslar falan bana biraz fazla ve aşırı geliyor. Anne ve babalara şunu önerebilirim; çocukları daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Malum okullar tatil, evde okul ortamı yaşatabilirler. Çocuklara çocukluğunu yaşatmalıyız. TikTok’lar bence çocukların yeri değil. Yeni nesil bunlardan etkileniyor ama anne babalar bunu göstermezse etkilenmezler." açıklamasını yaptı.

Şallı, muhabirlerin "Demet Hanım biraz daha dikkatli olsun diyebilir miyiz?" sözüne de "Tabii" şeklinde karşılık verdi.