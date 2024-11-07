Uğur Akkuş, 5 yıllık evliliğini bittiğini şu sözlerle duyurdu, "Bugün, yedi yıldır birlikte olduğum, severek, aşkla ve büyük emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanma nedenlerimle ilgili olarak yakın çevrem, ailem ve beni tanıyan herkes bir şeyler söyleyecektir; bu yüzden düşüncelerimi buradan paylaşmak istedim.