2. Sayfa'nın konuğu olan Ebru Şancı'dan estetik yaptıranları kızdıracak açıklama... Şancı, estetiğe karşı olmadığını ve yaptıranları yadırgamadığını ifade ederken,

"75 yaşındaki anneannem bile 'Acaba botoks yaptırsam mı?' diyor. Biz kadınlar yaş alıyoruz ama ruhumuz asla yaşlanmıyor. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Estetikte aşırıya kaçanlar bir müddet sonra evdeki köpeklerine benzemeye başlıyor. O sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin gergin geziyor" dedi.

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