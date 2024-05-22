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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'dan 'Yine Çalıyor'

        Ebru Yaşar'dan 'Yine Çalıyor'

        Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan yeni projesi 'Yine Çalıyor' ile dinleyicisiyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:10
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        Son bir yılda YouTube'da 400 milyon, tüm dijital müzik platformlarındaysa 600 milyona yakın dinlenme sayısına ulaşan Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan yeni projesi 'Yine Çalıyor'la sevenleriyle bir kez daha buluştu.

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        "YENİ SESLERE ÖNCÜ OLMAYI SEVİYORUM"

        Albümle alakalı konuşan Ebru Yaşar; "Yaptığım albümleri, müzikseverlere hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum, gerçekten zorlu bir süreç" dedi.
        Albümün çıkış parçası 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd ile birlikte seslendiren Ebru Yaşar; "Yeni seslere öncü olmayı seviyorum, daha önce düetlerle yakaladığımız başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile dinleyicinin karşısına çıkmak istedim" ifadelerini kullandı.

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        EBRU’NUN TRİO'SU

        Ecem Gündoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klip çekimleri Film Sokağı Stüdyoları'nda yapıldı. Son şarkısı 'Yoksun' ile YouTube dünya listesinde Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B gibi dünya starlarını geride bırakan güçlü yorumcu, yeni projesinde yine yıldız isimlerle çalıştı. Arem Özgüç-Arman Aydın, Febyo Taşel, Özlem Güneykaya, Kerim Araz, Esat Fidan, Hüseyin Mehmedoğlu ve Murat Sağır gibi isimler albümde söz, müzik ve düzenlemeleriyle yerini aldı. 'Kafamın İçi', 'Yine Çalıyor', 'Ara Beni' ve 'Sen Bi Dahisin' isimli 4 şarkılık EP, EY Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu.

        #Ebru Yaşar
        #Yine Çalıyor
        #siyam
        #Zeyd
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