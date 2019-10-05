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HaberlerMagazinEbru Yaşar: Konuşmak için çok erken, Magazin haberleri

Ebru Yaşar: Netflix'le anlaştım

Sahnelerin başarılı ismi Ebru Yaşar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sahnelerde fırtınalar estiren güzel şarkıcı, büyük bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Ebru Yaşar

Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu olan Netflix'le anlaştığını söyledi. Güzel şarkıcı Ebru Yaşar, "Çok farklı ve güzel bir sinema filmi için Netflix'le anlaştım. Sinema filminde oyuncu olarak izleyici karşısında olacağım. Şu anda detaylar hakkında konuşmak için çok erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix'in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım şimdiden çok mutlu ve heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

Tüm bu yoğun temponun dışında müzik çalışmalarına da devam eden Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Alev Alev' e klip çektiğini ve yaklaşık 15 gün içerisinde klibin tam anlamıyla bitip yayınlanacağı müjdesini de sevenleriyle paylaştı.

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