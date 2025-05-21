Ebru Yaşar, Manisa’da dinleyicileriyle buluştu
Manisa Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Ebru Yaşar, hem eski, hem de yeni şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. Konser boyunca izleyicileriyle sohbet eden Yaşar, sahnedeki samimi tavırlarıyla takdir topladı
Manisa Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde sahneye çıkan Ebru Yaşar, unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. On binlerce kişi, Yaşar’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.
Konser boyunca dinleyicileriyle samimi sohbetler eden Ebru Yaşar, repertuvarında yeni şarkısı ‘Affet’ ile birlikte ‘Yoksun’, ‘Ateşten Gömlek’, ‘İçime Ata Ata’, ‘Havadan Sudan’ ve ‘Kalmam’ gibi sevilen şarkılarına yer verdi.
Sahnedeki enerjik performansıyla Manisalıları coşturan Ebru Yaşar, duygularını; “Sizlerle olmak benim için büyük mutluluk, çok duygulandım. Gerçekten çok güzelsiniz” sözleriyle dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde iki yeni şarkıdan oluşan EP’sini yayınlayan Ebru Yaşar, ‘Affet’ şarkısında Burak Bulut ile düet yaparken, solo parçası ‘Yıllar Sonra’yı da müzikseverlerin beğenisine sundu.