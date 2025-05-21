Ebru Yaşar, Manisa’da dinleyicileriyle buluştu

Manisa Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde sahneye çıkan Ebru Yaşar, unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. On binlerce kişi, Yaşar’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

REKLAM Konser boyunca dinleyicileriyle samimi sohbetler eden Ebru Yaşar, repertuvarında yeni şarkısı ‘Affet’ ile birlikte ‘Yoksun’, ‘Ateşten Gömlek’, ‘İçime Ata Ata’, ‘Havadan Sudan’ ve ‘Kalmam’ gibi sevilen şarkılarına yer verdi.