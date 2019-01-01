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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, çocukları evde bıraktıklarını söyledi. Yaşar, "Bu güzel havanın tadını karla birlikte çocuklarımın da çıkarmasını isterdim" dedi.