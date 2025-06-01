Ebru Yaşar, sahneye puşiyle çıktı
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sahneye puşiyle çıkan Yaşar'ın yeni şarkısı 'Affet' büyük beğeni topladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kapsamında düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
On binlerce hayranına muhteşem bir gece yaşatan Yaşar, sahneye puşiyle çıktı.
Hayranlarına; Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde seslenen Ebru Yaşar, şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.
"BURASI BAŞKA BİR MEMLEKET"
Başına taktığı puşiyle sahneye çıkan Ebru Yaşar yaptığı konuşmada; "Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz" dedi.
YENİ ŞARKISI 'AFFET' BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı, konserinde, yeni şarkısı 'Affet'in yanı sıra; 'Cumartesi', 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş', 'Havadan Sudan', 'Kalmam' gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar’ın repertuvarındaki eğlenceli türküler de dinleyenleri coşturdu.
"URFALIYAM EZELDEN"
Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği 'Urfalıyam Ezelden' ve 'Urfa’nın Etrafı'^ yorumlarıyla büyük alkış aldı.