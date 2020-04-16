Reuters

Avrupa Merkez Bankası ( ECB) başkanı Christine Lagarde Euro Bölgesi ekonomisinde "büyük bir daralma" beklediğini ve en azından başlangıçta enflasyonun düşmesini beklediğini açıkladı.

Lagarde Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne yaptığı açıklamada "Euro bölgesinde, son anket sonuçları başta olmak üzere açıklanan son ekonomik veriler, daha önce benzeri görülmemiş düşüşler göstermeye başladı ve istihdam piyasalarının hızla bozulmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde üretimde büyük bir daralmaya işaret ediyor" dedi.