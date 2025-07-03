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        Haberler Müzik Ece Ata'dan 'Alacalı'

        Ece Ata'dan 'Alacalı'

        Soprano Ece Ata, ilk şarkısı 'Alacalı'yı 4 Temmuz'da sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:59
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        Ece Ata'dan 'Alacalı'
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        Soprano Ece Ata, sözü ve müziği Okan Akı’ya ait olan ilk şarkısı 'Alacalı'yı 4 Temmuz'da müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

        TRT Müzik ekranlarında 'Serkan Çağrı Sahnesi' programında solist olarak yer alan ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile birlikte sahne çalışmalarına devam eden Ece Ata; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca başta olmak üzere pek çok dilde ve türde şarkı söylüyor.

        Serkan Çağrı, Ece Ata için şu ifadeleri kullandı: Ece Ata, benim için sadece muhteşem bir ses değil, aynı zamanda sahnede duruşuyla, kalbiyle, samimiyetiyle kusursuz bir sanatçı. Onun sesi halk müziğinden operaya, cazdan popa kadar her tarzı aynı güç ve duyguda yorumlayabilme potansiyeline sahip, Ece ender rastlanan bir yetenek. Türkiye’yi dünyada temsil edecek, gerçek bir ses.

        Serkan Çağrı ve Ece Ata
        Serkan Çağrı ve Ece Ata

        Ece Ata’yı özel kılan sadece olağanüstü sesi değil; ‘iyiyim ben’ kaprislerinden uzak, şöhretin getirdiği kibir tuzağına düşmeden kendini müziğe ve dinleyiciye adamış, saygılı bir müzisyen olması. Saygısı, sevgisi, çalışkanlığı ve sahneye çıktığında insanın içine işleyen yorumu Ece’yi çok farklı bir noktaya taşıyor.

        Ben kendi adıma Ece Ata’nın yanında olmaktan, ona destek vermekten gurur duyuyorum. Türkiye’nin böyle bir sese sahip olması büyük bir şans. Eminim ki çok yakında adını sadece Türkiye’de değil, uluslararası sahnelerde de büyük harflerle duyuracak.

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        #Ece Ata
        #Alacalı
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