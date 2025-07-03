Ece Ata'dan 'Alacalı'

Soprano Ece Ata, sözü ve müziği Okan Akı’ya ait olan ilk şarkısı 'Alacalı'yı 4 Temmuz'da müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

TRT Müzik ekranlarında 'Serkan Çağrı Sahnesi' programında solist olarak yer alan ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile birlikte sahne çalışmalarına devam eden Ece Ata; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca başta olmak üzere pek çok dilde ve türde şarkı söylüyor.

Serkan Çağrı, Ece Ata için şu ifadeleri kullandı: Ece Ata, benim için sadece muhteşem bir ses değil, aynı zamanda sahnede duruşuyla, kalbiyle, samimiyetiyle kusursuz bir sanatçı. Onun sesi halk müziğinden operaya, cazdan popa kadar her tarzı aynı güç ve duyguda yorumlayabilme potansiyeline sahip, Ece ender rastlanan bir yetenek. Türkiye’yi dünyada temsil edecek, gerçek bir ses.

Serkan Çağrı ve Ece Ata

Ece Ata’yı özel kılan sadece olağanüstü sesi değil; ‘iyiyim ben’ kaprislerinden uzak, şöhretin getirdiği kibir tuzağına düşmeden kendini müziğe ve dinleyiciye adamış, saygılı bir müzisyen olması. Saygısı, sevgisi, çalışkanlığı ve sahneye çıktığında insanın içine işleyen yorumu Ece’yi çok farklı bir noktaya taşıyor.