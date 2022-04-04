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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

Oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, geçtiğimiz hafta Zeynep adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Çeşmioğlu ile Ölmez'in doğum esnasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

HABERTURK.COM
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin kızları, geçtiğimiz hafta dünyaya gelmişti.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Ölmez ile Çeşmioğlu'nun doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları ortaya çıktı.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    Ece Çeşmioğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu, çiftin kızları Zeynep'e kavuşma anını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    "ÇİTLEMBİK BİR MELEK" 

    Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    "KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM"

    Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde hastane kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü oyuncu, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım." demişti. Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    "GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

    Taner Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım." yanıtını vermişti.

    Dostları, Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nu bu özel günlerinde yalnız bırakmamıştı.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bebek odasının kalpli balonlarla süslendiği görülmüştü.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    AYNA KARŞISINDA İLK POZ

    Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete giden Çeşmioğlu, ayna karşısında verdiği hamilelik pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden ünlü oyuncunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Öte yandan düğün öncesi muhabirlerle sohbet eden ve sevgilisini gelinliğin içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Çok heyecanlıyım." demişti.
  • Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızlarına kavuşma anı!

    2002 yılında 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide küçük yaşta oyunculuğa adım atan Ece Çeşmioğlu, birçok dizide rol almıştı.

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