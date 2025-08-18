Habertürk
        Ece Dizdar: 17 Ağustos ve tüm depremlerin kırık kalplerine sarılırım

        Ece Dizdar: 17 Ağustos ve tüm depremlerin kırık kalplerine sarılırım

        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde anne ve babasını kaybeden Ece Dizdar, ailesini ölüm yıl dönümlerinde andı. Dizdar; "17 Ağustos ve tüm depremlerin kırık kalplerine sarılırım. Bu yas yolunda beraberiz. Bir gün değil bir ömür..." ifadelerini kullandı

        Giriş: 18.08.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:19
        "Bu yas yolunda beraberiz"
        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Saat: 03.02'de, 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Eskişehir'de yıkıma ve büyük oranda can kayıplarına neden olmuştu.

        Enkaz altında anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar da ailesini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla andı.

        "DEPREMİN KIRIK KALPLERİNE SARILIRIM"

        Ece Dizdar, "17 Ağustos ve tüm depremlerin kırık kalplerine sarılırım. Bu yas yolunda beraberiz. Bir gün değil bir ömür..." ifadelerini kullandı.

        "BÜYÜK FELAKETE MARUZ KALMIŞ İNSANLAR BİRLEŞMELİ"

        Ece Dizdar, ardından; "Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim. Ben birkaç yıldır bugünü depremzedelerle DM'de özellikle gençlerle sohbet etmek için kullanıyorum. Her mesaja bakıyorum. Yazışıyoruz ve herkese iyi geliyor. Bana yazdıysanız ve henüz görmediysem birkaç güne yayılabiliyor ama mutlaka görürüm. Bazı ihtiyaç ağları ördüğümüz de oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu büyük felakete maruz kalmış insanlar birleşmeli" notunu yayımladı.

