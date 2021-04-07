Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Erken, oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafları yayınladı.

"İYİ BİR ANNE OLMAYA ÇALIŞTIM"

42 yaşındaki sunucu, Eymen'in doğum gününü şu sözlerle kutladı:

Benim gözümün nuru, can, yol, hayat arkadaşım... 7 Nisan... Yediden gün alıyorsun... Dolu dolu altı yıl ne çabuk geçti? Her anını yakalayabildiğim, beraber geçirebildiğim için şükürler olsun. Tek başıma büyüttüm gibi gözükse de anneciğimin, babacığımın hakkını ödeyemem. Allah onlardan razı olsun. Beni, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Abiciğim ve ailesi uzaktan da olsa hep destekti ve altı yaşına getirdik Eymenikoyu... Oğlum ve tüm çocuklar daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirir inşallah. Rabbimin değerli emaneti oğluma belki mükemmel bir anne değilim ama elimden geldiğince iyi bir anne olmaya çalıştım ve çalışacağım.. iyi ki doğdun canım oğlum.