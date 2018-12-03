Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, son dönemde küslükleri ve barışmalarıyla gündem olan Ece Erken, son olarak annesi ve Demet Şener'le barışmıştı.

Erken, konuyla ilgili, "Ben kimseyle küs kalamıyorum. Kimseye bir kırgınlığım yok. Kimseyle küs değilim" dedi.

Erken, "Demet Şener'le barışmanıza yakın dostunuz Demet Akalın tarafından tepki geldi mi?" sorusuna ise, "Benim kimseyle bir küslüğüm yok. Öyle bir şey olmadı" yanıtını verdi.

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