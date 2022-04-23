KİRALANAN EV DAVALIK OLDU



Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıklamış, “Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Erken, evle ilgili sorular karşısında “Dava süreci var. Avukatım gerekli açıklamayı yapacaktır” demekle yetindi.