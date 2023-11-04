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        Haberler Magazin Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a sert sözler - Magazin haberleri

        Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a sert sözler

        Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar'ı yurtdışına tatile götürmek istedi ama eski eşi Serkan Uçar'dan izin çıkmadı. Bunun üzerine Ece Erken eski eşine veryansın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:11
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        Ece Erken, 2014–2015 yılları arasında iş insanı Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.

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        Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istedi. Ancak Serkan Uçar'dan buna izin vermedi.

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        Adeta çileden çıkan Ece Erken, veryansın etti.

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        Erken, eski eşine sert sözler kullanarak "6 bin liralık nafakayı bile icra yoluyla ödüyorsun. Bir kere bile okul masrafını ödememişsin, çocuğun bir şeye ihtiyacı var mı diye sormamışsın. Biz gece kulübüne gidelim, çocuk da otelde kalsın diyebilecek kadar aşağılık olabiliyorsun. Bu babacık figürü Instagram'dan fotoğraflar çekiliyor. Bir fotoğrafa göre yorum yapabiliyoruz. Vicdan diyorum" dedi.

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        Ünlü sunucu ayrıca, "Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak" ifadelerini kullandı.

        #Ece Erken
        #serkan uçar
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