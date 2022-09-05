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Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak  Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den davacı olmasıyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi

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  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ece Erken, önceki gün Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen'le birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    Oğluyla keyifli vakit geçiren Erken, bir mağazada büyücü kıyafeti giydi. Eymen de annesinin o anlarını telefon ile çekmeye çalıştı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda gittikleri tatilde denizin ortasında jetski ile mahsur kaldıkları gün hakkında "Eymen Bey yüzünden... Yunanistan'a kadar sürdü" dedi.

    O sırada araya giren Eymen, "Beni suçlama, sen dedin. Ben 'Biraz geriye gidelim' dedim" ifadelerini kullanarak, annesine sitem etti.
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    EŞİNİN AİLESİYLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

    Öte yandan Ece Erken'in, 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti.
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    "TEHDİT EDİLİYORUM" İDDİASI

    Erken, daha önce kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etmiş ve eşinin ailesinin mal kaçırdığını öne sürmüştü. 
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    SESSİZ ECE!

    Ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin, kalan miras için, "Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı, her şey Naz ve Eda'nın... Asıl mal kaçıran başka birisi..." yorumunu yaptığı ileri sürülmüştü.

    İddiaların ardından Erken, Kocadereli'den davacı olmuştu. Ünlü isim, basın mensuplarının konuyu hatırlatması üzerine "Teşekkür ederim, iyi akşamlar" demekle yetindi. 
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    "ALLAH'IM YANINA ALDI DA KURTARDI"

    44 yaşındaki Erken, geçtiğimiz haftalarda da yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

    Tövbe tövbe, nasıl bir açlıkmış bu, bitmedi! Reddi miras yaptığım halde hala bunlar neyin derdinde ya? Eşim neler çekmiş zamanında... Allah'ım yanına aldı da kurtardı belki de... Bundan sonra adımı kim ağzına yalanlarla alırsa cevabını adalet verecek, kaçak dövüşmem.

    Her şeyim, hayatım düzene girmeye başladı. Psikolojim daha iyi ve tek amacım iyi bir anne olmak. Ben önüme bakarken adımı anmaya devam ederseniz reddi mirasımı geri çekip, mallara şerh koydurup, bütün yaptığınız kanunsuz, hukuk dışı işlemlerinize itirazı basacağım, ne evlerden ne de teknelerden kira almaya devam edebileceksiniz... Sattığınız mal ve arabaların da satışını iptal ettirip, eşimden bana ne kalırsa şehit kız çocuklarını okutan bir derneğe bağışlayacağım. Bence susun ama siz bilirsiniz. Benim değil, sizin önceliğiniz belli.
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASIYDI

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'den önce Benan Kocadereli ile evlilik yaşamıştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun bu birlikteliğinden Naz ve Eda adında iki çocuğu vardı.
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    REDDİ MİRAS

    Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle gerilim yaşamasından sonra, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum" ifadelerini kullanarak, reddi miras yaptığını açıklamıştı.
  • Ece Erken'in Benan Kocadereli sessizliği - Magazin haberleri

    "BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

    "Eşimin saatini bile istediler" açıklamasını yapan ünlü sunucu, Instagram hesabında yer alan "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını kaldırmıştı.

    Durumu fark eden bir takipçisi de Ece Erken'e "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusunu yöneltmişti. O kullanıcıya yanıt veren Erken, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" demişti.

    Fotoğraflar: Instagram, DHA.

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