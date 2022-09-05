Oğluyla keyifli vakit geçiren Erken, bir mağazada büyücü kıyafeti giydi. Eymen de annesinin o anlarını telefon ile çekmeye çalıştı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda gittikleri tatilde denizin ortasında jetski ile mahsur kaldıkları gün hakkında "Eymen Bey yüzünden... Yunanistan'a kadar sürdü" dedi.

O sırada araya giren Eymen, "Beni suçlama, sen dedin. Ben 'Biraz geriye gidelim' dedim" ifadelerini kullanarak, annesine sitem etti.