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Ece Erken'in oğlu Eymen 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin

Sunucu Ece Erken'in iş insanı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen, 7. yaşına bastı. Oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Erken, "Şu an hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin" ifadelerini kutladı

HABERTURK.COM
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Ece Erken ve Serkan Uçar, bir yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. İkilinin oğulları Eymen, 7. yaşına girdi.
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Geçtiğimiz ocak ayında eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden ve zor günler geçiren ünlü sunucu, oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı kaleme aldı.
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Ece Erken, oğlunun doğumunda çekilen fotoğraf ile son halinin yer aldığı kareyi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    "SEN OLMASAYDIN NE YAPARDIM?"

     43 yaşındaki Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Bazen hayat seni bulunduğun yerden alır, başka bir yere koyar. Ve der ki; burdan devam et... Ediyorum ve en büyük etme sebebim Rabbim'in emaneti biricik oğlum... Senin enerjin, gülen gözlerin ve sevgin olmasaydın ne yapardım, nasıl aşardım bilmiyorum. Şu an hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin. Güçlü olmamızı Şafak ağabeyin de isterdi. Seni yetiştirirken bana büyük destek oldu. Allah tekrar razı olsun ondan. İnşallah sen de adam gibi adam olacaksın. Dürüst, iyi insan olacaksın gözümün nuru... Seni çok ama çok seviyorum. Rabbim güzel, mutlu, sağlıklı günlerini görmemi nasip etsin, iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki doğdun, iyi ki... Nice mutlu senelere...
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    "CANIM OĞLUM İYİ Kİ DOĞDUN"

    Serkan Uçar da oğlunun doğum gününü "Eymen'im canım oğlum iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum." sözleriyle kutladı.
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Demet Şener ile oğlu Ömer Kutluay
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar 7 yaşında: Hayata tutunma sebebimsin - Magazin Haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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