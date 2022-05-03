Ece Erken: Konuşmayacağım

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı?

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Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, geçtiğimiz hafta reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı.

SESSİZ ECE

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Erken, önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını geri çeviren 43 yaşındaki sunucu, "İyiyim teşekkür ederim, konuşmayacağım." dedikten sonra hızlı adımlarla otomobiline yöneldi.

"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK"

Öte yandan Ece Erken, aldığı 'miras' kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.

Ünlü sunucu, sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktalamıştı.