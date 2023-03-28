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Ece Erken: Sanığın sözlerini dinlemiyorum

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022'de öldürülmesine ilişkin görülen davanın ortasında öfkelenerek "Sanığın sözlerini dinlemiyorum" dedi ve duruşma salonunu terk etti

Ece Erken: Sanığın sözlerini dinlemiyorum
İHA

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022'de Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.

Bakırköy 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ve merhumun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Sezer Çakır, yakın arkadaşı Ece Erken'in evine taziye için gittiğinde tanıklardan Fatih Sipahi'nin kendisini aradığını belirtti.

Fatih Sipahi'nin Ece Erken ile görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söylediğini aktaran Çakır, "Yaptığımız görüntülü konuşmada Fatih Sipahi, Seccad Yeşil'in olaydan sonra kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattı. Seccad, Şafak'ı önce balıkçıda gördüklerini, sonra Galeria'ya gidip silah temin ettiklerini ve Yeşilköy'e dönüp olayın gerçekleştiğini söylemiş. Fatih, organize şubeden Hüseyin isimli bir komisere bunu söylediğini anlattı" diye konuştu.

Söz alan sanık Seccad Yeşil, Fatih Sipahi ile arasında böyle bir konuşma olmadığını ve tanığın yalan söylediğini savundu.
Sanık avukatları da tanık Sipahi'nin hiçbir aşamada bu şekilde ifade vermediğini, dinlenen tanığın yalan söylediğini öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Müşteki Ece Erken ise tanığın ifadesinde geçen organize suçlar şube müdürlüğünde görevli komiserin dinlenilmesini talebini dile getirdi. Erken, "Çünkü Fatih onunla konuştuğunu söyledi. Hatta Fatih, ertesi gün yine arayıp bana 'Silivri'ye gideceğim, Seccad Yeşil'i yakalatacağım' dedi. HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tanık Sezer Çakır duruşma salonundan çıktıktan sonra yeniden söz alan Ece Erken, "Sezer Çakır, Fatih ile yazışmalarını attı. Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum. Yeni elime geçti. Böylelikle her şey ortaya çıkacak" dedi.

Tutuklu sanık Abdulkadir Kara ise 15 aydır tutuklu olduğunu belirtti. Kimseye hakkını helal etmediğini dile getiren Kara, "Bir selam verdim konu nerelere geldi. Kadir benden gece 23.30'da silah istese onu yalnız bırakmazdım, engel olurdum. Çünkü ailesini tanıyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ben Kadir Yasak'a silah temin etmedim. Olaydan sonra kendisiyle iki defa görüştüm olay farklı yerlere gitti. İkinci günün sonunda maktulün öldüğünü öğrendim. Bana silah temin ettiğime dair somut bir delil getirsinler, vereceğiniz cezaya razıyım" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Seccad Yeşil ise haksız yere tutuklu olduğunu ifade etti. Hasbelkader katıldığı toplantıda kendisinin sayesinde uzlaşı sağlandığını belirten Yeşil, sorasında maktulü tehdit etmediğini söyledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aralarında bir husumet olmadığını dile getiren Seccad Yeşil, "Küfür üstüne olan bir olay bu. Olay anında da ben 'Dur yapma Kadir, ateş etme' diyorum. Silah patlar patlamaz orayı terk ettim. Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm" dedi.

Bu sırada müşteki Ece Erken, sanığın bu sözleri üzerine "Dinlemiyorum" diyerek sinirli bir şekilde duruşma salonundan ayrıldı.

Sanık Kadir Yasak, konunun yağmayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü. "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tasarlayarak öldürmek istesem orada yapardım" diyen Yasak, "Yaralama niyetim de olsa hemen yapardım. Yaralama ya da öldürme niyeti olan kimse oturup çay içmez. Bir suç işledim diye yapmadığım şeyleri kabul etmem. Küfürleri kim duysa tepkisiz kalamaz. Gözümün içine baka baka kimse bana küfür edemez, ben de sinirlendim. Bir iddia var, olayın ortasındaki kişi benim. Benim yüzümden insanlar mağdur oldu" beyanında bulundu.

Sanık Ali Yasak da ticaretle uğraştığını ve yaşam tarzının belli olduğunu, 65 bin lira için böyle bir şey yapmayacağını savundu. Oraya silahsız gittiğini belirten Yasak, "O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Ben kimsenin elinde patlayan bir silahı alamam" ifadelerini kullandı.
Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi. Mahkeme, 7 tutuklu sanığın mevcut halinin devamı ve tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 kişinin de "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla, Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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